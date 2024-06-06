Güneş altında çalışmak yasaklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 – 9 Haziran tarihleri, saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş altında çalışmayı yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım ve inşaat sektörü için işe başlama saatlerinin, işverenler tarafından belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminlerini göz önünde bulundurarak ve İş Sağlığı Güvenliği Yasa ve Tüzükleri kapsamında yükselen hava sıcaklığı altında dışarıda çalışma tehlikesini dikkate alarak, 6 Haziran 2024 ile 9 Haziran 2024 tarihleri arasında, sürekli olarak dışarda güneş altında çalışan işçilerin korunabilmesi amacıyla, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. Maddesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak; saat 12:00 ile 16:00 arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasakladı. Meskun mahal dışında yapılacak olan tarım ve inşaat sektörü için işe başlama saatleri, işverenler tarafından belirlenebilir; erken işe başlama kapsamında inşaat işinin bulunduğu yere agrega,hazır beton , diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması için erken işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir.”