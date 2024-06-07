Gündüz ve Özbek'in duruşması 11 Haziran'da devam edecek

Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturma kapsamında tutuklanan ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek'in ilk tahkikat duruşması bugün başladı.

KSTÜ soruşturmasında bugün iki tanık dinlendi. Mahkeme davanın yeni tanıklarla devam etmesi için duruşmayı 11 Haziran tarihine erteleyerek oturumu kapattı.

Altuntaş: "Kayıtsız hesap hareketleri tespit ettik"

Serdal Gündüz ve Berke Özbek yeniden itham edilerek aleyhlerine 98 dava getirildi. Savcılık duruşmaya iki tanıkla başladı.

Duruşmanın ilk tanığı KSTÜ'nün Kurucusu Şirket Direktörü ve Sekreteri Mehmet Altuntaş, süreç ile ilgili ifade verdi. Altuntaş, zaman zaman adaya gelerek ve sanal ortamdan aldığı verilerle üniversitenin akademik ve idari işleyişi ile ilgili inceleme yaptığını söyledi.

2023 yılı ortalarında üniversitenin verilerinde kayıplar tespit ettiğini ifade eden Altuntaş, "İhbarları da aldıktan sonra daha sık inceleme yaptık" dedi. 2024 yılı başında dijitallesme sürecine geçtiklerini kaydeden Altuntaş, proje hissedarının talimatı ile adaya geldiklerini, personellerin de sözlü ihbarları ile bazı usulsüzlükler tespit ettiklerini anlattı.

"Mali Şubeye şikayetçi oldum"

Tanık Altuntaş, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi personellerinden Z.E., ve D.G.'nin yazılı ihbarlarından sonra özellikle üniversitenin mali anlamda kayıtsız hesaplarını tespit ederek 5 şubat 2024 tarihinde Mali Şubeye resmi vekaletname vererek şikayetçi olduğunu söyledi.

Gündüz ve Özbek Çarşamba günü gerçekleşen duruşmada 83 davadan itham edilmişti.

15 dava daha eklendi

Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde Çarşamba günü 83 davadan itham edilen Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek aleyhine Savcılık 15 dava daha ekledi.

Gündüz ve Özbek toplam 98 davadan yeniden itham edilecek.