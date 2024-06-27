Gündüz ve Özbek ağır cezaya havale edildi
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında 'yolsuzluk' suçundan yargılanan Serdal Gündüz ve Berke Özbek aleyhindeki ilk tahkikat duruşma kararı açıklandı.
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında 'yolsuzluk' suçundan yargılanan Serdal Gündüz ve Berke Özbek aleyhindeki ilk tahkikat duruşma kararı açıklandı.
Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur Sanıkları 12 Ağustos tarihinde oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale etti.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde görüşülen ilk tahkikat (PI) duruşmasında 8 tanık dinletilmiş, mahkemeye 50 emare sunulmuştu.
Üniversitenin küçük hissedarı Serdal Gündüz aleyhine 98, asistanı Berke Özbek aleyhinde 91 dava getirildi.
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