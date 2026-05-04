“Gündemimizde seçim yok, süremizi dolduracağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, bir yandan “gündemimizde seçim yok, normal süremizi dolduracağız” derken, diğer yandan 5 bölgedeki teşkilatlarla istişare toplantıları yapacaklarını söyledi.

BRT’de “Gündem 12” programına katılan Savaşan, genel seçimlerin her hafta başı gündeme geldiğini söyledi, “Hükümetimiz geçen hafta da önceki haftalarda da defaten anlatmaya çalıştı, bizim gündemimizde şuan itibariyle herhangi bir seçim yoktur” dedi.

Savaşan, “Biz yıl sonuna kadar maksimum zamanımızı kullanıp, normal süremizi dolduracağız” şeklinde konuştu.

UBP’nin her zaman “seçime yönelik çalıştığını” söyleyen Savaşan, “UBP her zaman, yarın seçim olacakmış gibi çalışıyor. Örneğin yarından hafta sonuna kadar 5 bölgede istişare toplantıları yapılacak. Başbakan, vekiller, ilçe başkanları ve teşkilatlarla bir araya gelinecek, bunlar bizim rutinimiz” ifadelerini kullandı.