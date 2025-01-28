Gündem ‘yeni barikatlar’

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun, yeni geçiş noktaları konusunda Perşembe gün görüşmesi bekleniyor.

Cyprus Mail’den Tom Cleaver’in aktardığına göre Özel Temsilci Onar, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamasında, görüşmenin Perşembe gün saat 11.00 gerçekleşeceğini belirtti.

Kıbrıslı müzakerecilerin gündeminde Lurucina ve Haspolat’ta yeni geçiş noktaları olacağı ifade edilirken, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ile Nikos Hristodulidis’in bir sonraki hafta görüşme ihtimaline ilişkin hazırlık yapılacağı konuşuluyor.

Öte yandan, Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan Alithia gazetesi, yeni bir Tatar-Hristodulidis görüşmesi yerine, Onar ile Menelau arasında görüşme ayarlanmasının, durumun kötüye gittiğini gösterdiğini iddia etti.

Gazete Hristodulidis’in 8 maddelik öneriler paketiyle ilgili “take it or leave it” tutumu sergilediğini, diğer yandan Tatar’ın görüşmeden önce, Gaziler ve Erenköy barikatlarının açılmasını askeri sebeplerle reddederek yalnızca Haspolat kapısının açılmasını talep ettiğini , görüşmeden sonra ise Akıncılar barikatının açılmasını istediğini anımsattı.