Güncel konular ve Kıbrıs sorunuyla ilgili soruları yanıtladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman bu sabah kahvaltıda, bazı gazetecilerle bir araya geldi.

Genel Başkan Tufan Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti. Ankara’da gerçekleştirilen sohbet toplantısına Gazeteciler Yıldız Yazıcıoğlu, Melis Yıldırım, Özgür Ekşi, Doğa Başak Öztürk, Betül Usta, Zeynep Gürcanlı ve Can Efesoy katıldı. Toplantıda Erhürman, gazetecilerin güncel konular ve Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı.