Eğitimci, araştırmacı, yazar Gülgün Serdar’ın hayatı belgesel oluyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KÖDER’in hayata değer katan kadınların yaşam öykülerinin yer aldığı belgesel projesi kapsamında, bu kez, Kıbrıslı Türk eğitim camiasının önemli isimlerinden olan eğitimci, araştırmacı, yazar Gülgün Serdar’ın hayatını konu alan belgesel yer alacak.

Açıklamada, KÖDER ile Telsim arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgesel çekimlerine Telsim’in ana sponsorluğunda devam edileceği de belirtildi.