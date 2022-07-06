Güler’in ölüm sebebi “patolojik beyin kanaması”
Cezaevi’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Şerife Güler’in otopsi sonucu açıklandı, “patolojik beyin kanaması” sonucu öldüğü tespit edildi.
A+A-
Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Şerife Güler’in otopsi sonucu açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Şerife Güler’in ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.
Şerife Güler, 25 Haziran tarihinde cezaevinde rahatsızlanmasının ardından önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Temmuz’da yaşamını yitirmişti.
Şerife Güler’in ölümü şüpheli görülmüş ve bedenine otopsi yapılmasına karar verilmişti.
59 yaşındaki Şerife Güler yaşamını yitirdi
Bu haber toplam 347 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni, Şerife Güler