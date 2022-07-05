59 yaşındaki Şerife Güler yaşamını yitirdi

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olarak bulunan 59 yaşındaki Şerife Güler pazar günü hayatını kaybetti.

Güler, 25 Haziran’da rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sevk edilmişti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Güler’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Temmuz Pazar günü yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.