“Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor Fikir Maratonu” tamamlandı

Creditwest Bank ana sponsorluğunda GİKAD, SAYTEV, Acapulco Resort Otel ve GİKAD Akademi Katkılarıyla, Habitat Derneği işbirliğiyle, girişimciliği teşvik etmek amacıyla “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” Fikir Maratonu 8-10 Nisan 2022 tarihinde Acapulco Resort Otel’de gerçekleşti.

‘Yeni Nesil Yatırım Dünyasında Melek Yatırımcılığın Önemi' paneli düzenlendi

Fikir Maratonu etkinlikleri kapsamında, 8 Nisan 2022 Cuma öğleden sonra, Melek Yatırmcılığın önemini vurgulamak amacıyla, iş insanları, bankacılar ve yatırımcılara yönelik 2 ayrı panel düzenlendi.

Panellere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de katıldı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda, Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkan Vekili Mehmet Buldurgan ve Startup Fon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı melek yatırımcılık ile ilgili bilgiler verdi.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise “Girişimci Kadınlar için Yatırım Dünyası” oturumun moderatörlüğünü yaptı.

Panelde ARYA Women Kurucu Ortağı Münteha Adalı ve Yatırım Direktörü Özlem Tümer Eke, kadınların melek yatırımcı olarak girişim yapmasının önemine vurgu yaptı.

Girişimci kadınlara fikirlerini hayata geçirmek için eğitim verildi

“Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” Fikir Maratonu kapsamında, 9 Nisan Cumartesi günü, KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in konuşmacı olduğu panel yer aldı.

Panelin ardından, yapılan ön eleme sonucunda , maratonda yarışmaya hak kazanan 16 takım, Habitat Derneği yetkilileri ile fikirlerini geliştirmek için, mentörler eşliğinde tüm gün Acapulco Resort Otel’de fikir maratonu gerçekleştirdi.

16 Takım, tarımdan yazılıma, el işinden gastronomiye farklı alanlarda projelerinin jüri sunumlarını hazırladı.

3 Takım para ödülü kazanarak melek yatırımcılarla buluştu

16 takımın hazırladığı projeler , 10 Nisan 2022 Pazar günü, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Habitat Başkanı Sezai Hazır, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Didem Kaner, ARYA Women Yatırım Direktörü Özlem Tümer Eke, Mentör Akademi Direktörü Meltem Saral ve Şirket Ortağım Başkan Vekili Mehmet Buldurgan’dan oluşan juri üyelerine sunuldu.

Sunumların ardından değerlendirilen projeler arasından ilk 3’e girenlere 8000 TL, 5000 TL ve 3000 TL para ödülü verildi. Ayrıca, ilk 3’e giren projeler melek yatırımcıları ile buluştu.

Maraton birincisi “Hurma Dalını Yaşama Katmak”projesiyle Cicibaba Family -Bengül – Benal Cicibaba oldu.

Fikir Maratonunda ikinciliği, “Peed Aplikasyonu”projesiyle, Sima Osum – İpek Sude Gün’den oluşan Gench Takımı kazanırken, üçüncülük , “Elele Tenceremiz Sizin Mutfağınızda” projesiyle, İpek Ağınlı – Münevver Damdelen’in oldu.

Törenin sonunda Maratona katkı sağlayan sponsorlara , HABİTAT Derneği Ekibine ve mentörlere teşekkür plaketleri ve Gİ-KA KOOP tarafından üretilen kültürel ürünlerden oluşan hediye paketleri takdim edildi.

Etkinliğin sonunda, “Güçlü Kadınlar Geleceği İnşa Ediyor” Fikir Maratonu katılımcılarına da, GİKAD ve Habitat işbirliği ile katılım sertifikaları verildi.