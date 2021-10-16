GRÖN VEGAN YARD açıldı

Yeni mekanı ile yolculuğunu sürdüren Grön Vegan Yard’ın açılışı sanat, siyaset ve basın camiasını buluşturdu.

Bu restoranda hayvansal hiçbir ürün kullanılmıyor ve Grön Vegan Yard bu özel felsefeyi Kıbrıs’ta yeni kitlelere yayıyor.

Nazar Eriskin ve Fezel Nizam’ın işlettiği Grön Vegan Yard, sanat dünyasının yakından bildiği Ayhatun Ateşin'in Lefkoşa Derviş Paşa Konağı yakınlarında, Köroğlu Sokak'taki seramik atölyesinde hayat buldu.

GRÖN lezzetleri artık Lefkoşa’nın güzel bir bahçesinde tadılabilecek.