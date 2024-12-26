Greve neden olan yasayı görüşmek için, grevdeki Meclis'i toplantıya çağırdı

UBP - YDP - DP Hükümeti, 33 sendikanın genel greve gitmesine neden olan Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere yarın, çalışanlarının grevde olmasına rağmen Meclis komitesini toplantıya çağırdı.

Bilindiği üzere komite toplantılarının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan Meclis çalışanları, grev kararı alan sendikalarda örgütlü bulunuyor.

Söz konusu komite toplantısında 'ivedi' şekilde tasarıyı görüşmek isteyen hükümet, grev ve eylemlilik sürecindeki sendikaları da toplantıya davet etti.

Söz konusu gelişme, hükümetin grev yasağına başvurabileceği yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Ancak sendikalar, yasağa rağmen geri adım atılmayacağını duyurmuştu.

33 sendika, toplumun alım gücünü daha da eritmeyi amaçlayan hayat pahalılığındaki sistemindeki değişiklik girişimine karşı süresiz grev ve eylemlilik kararı almış durumda.

Sendikalar, tasarının geri çekileceği güne kadar grev ve eylemlilik kararını sürdürmeyi planlıyor.

Sendikalar, hükümetin; izaz ikram, külliye ve benzeri bütçeleri yüzde 200'ün üzerinde artırıp, "tasarruf" adı altında gözünü vatandaşın cebine dikmesine tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta sendikalarla görüşen Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Özdemir Berova, "taleplerinizi düşüneceğiz" dedikten bir gün sonra tasarıyı 'ivedi' şekilde komiteye göndermişti.