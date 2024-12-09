“Grev anayasal düzeni bozarak durdurulmaz”

Lema GÖZAY

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu Kanal SİM’de yayınlanan ‘Gün Arası’ programına konuk oldu.

HTKS Başkanı Cem Kapısız, Ercan Havalimanı’nın özelleştirildiğinden beridir havacılık ve havacılık hizmetlerinin sürdürülebilir olması için belli minimum kriterlerin karşılanmadığını kaydederken, bu konuyu yıllardır dile getirdiklerine belirterek, “Bunu yıllardır söylüyoruz, bu kriterlerin karşılanması lazım. Birilerinin ekipmanlara ve personellerine yatırım yapması gerekir. Süreklilik arz eden bir iş olacaksa sürekli personeli ve ekipmanları canlı tutmanız gerekir” ifadelerini kullandı.

Kapısız, Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesi ile birlikte sözleşme gereği tüm ekipmanların harcamalarının özel şirkete devredildiğini belirterek, “10 yılı aşkın süredir bir türlü istenilen seviyede istenilen standartlara ulaşılamıyor. Bu şekilde de havacılık hizmetleri sekteye uğruyor” dedi.

Özel şirketin idarenin taleplerini “sözleşmede öyle yazmıyor, benim görevim değildir” diyerek ‘ihtilafa sürüklediğini’ belirten Kapısız, 2023 yılında ‘siyasi çete’ olarak tanımladığı UBP-YDP-DP Hükümeti’nin ilgili maddelerle ilgili ihtilaflı olduğunu ek bir sözleşme ile kabul ettiğini belirterek şunları söyledi: “Böylelikle tamamen tıkandı. Kimse bu yatırımları yapmıyor. Bozulan bozulduğu gibi güncellenmeyen de zamanında güncel kaldığı gibi bırakılıyor. Bugün itfaiyeden sistemlere kadar sorunlar var. Yansak söndürülecek ekipman yoktur diyebiliriz.”

“Bu çete hükümeti, milyonlarca Euro’yu halkın cebinden alıp sermayeye kapitalize edebiliyor”

Kapısız, sendika olarak sürekli uyarı yaptıklarını hatırlatarak, grevin geleceğinin belli olduğunu bilen hükümetin tavırlarının hiçbir zaman problem çözmeye yönelik olmadığını belirtirken, havacılık standartları dışında ise özel şirkete yüklü miktarlarda milyonlarca Euro’nun ‘ihtilaf’ maddesi bahane gösterilerek “fütursuzca Maliye’nin yani halkın parasının harcandığını” söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın hayat pahalılığı hesaplama yönteminin değiştirileceği yönündeki açıklamalarına işaret eden Kapısız şunları söyledi:

“Enflasyon varmış, Maliye’de para bitmiş o yüzden belli başlı yasa tasarılarıyla çalışanın, memurun, asgari ücretlinin cebine elini attılar. Maliye’nin cebinden eksilen ve sermayeye giden kaynağı halkın cebinden çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de grev ilan ettik. Hem güvenlikten, hizmetten eksiltiyorsunuz hem de özel şirkete bu bahaneleri göstererek vergilerinden bağışlıyorsunuz. Hem de fakirleştik diyerek kemer sıkma politikalarıyla halkın cebine elinizi atıyorsunuz, biz de bunu kabul etmedik”

“Anayasal düzeni bozarak, anayasal düzeni bozucu olduğunu iddia ettikleri grevi ertelemeye çalışıyorlar”

Geçtiğimiz hafta 9 Aralık Pazartesi günü Ercan Havalimanı Kule Kontrol Birimi’nde grev kararı aldıklarına ve grevlerinin de Bakanlar Kurulu’nun Yasa Gücünde Kararname ile engellendiğine dikkat çeken Kapısız, “Meğer hukuk dışı, anti-demokratik hareketlerini kabul etmeme hakkımız yokmuş. Meğer burası hukuk devleti değişmiş. Meğer Bakanlar Kurulu yasaları ve anayasayı yürütmekle yükümlü kurum değilmiş” ifadeleriyle bu kararname’nin hukuk dışı ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Eylemi kırmak için çıkarılan Yasa Gücünde Kararname’nin ‘ferman’ niteliğinde olduğunu belirten Kapısız, şunları söyledi:

“Bize ilkokulda yasama, yürütme ve yargı diye üç bölüm vardır. Hukuk düzeni bize böyle öğretildi. Ancak meğer öyle değilmiş, meğer bu insanlar 10 kişi istediği saat ferman çıkarıp uyulmasını isteyebiliyorlar. Bunların ardından ise ‘burası hukuk devletidir, laiktir, bağımsızdır’ diye bir sürü hikaye uyduruyorlar. Külliyen yalan.”

Bu kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu belirten Kapısız, Bakanlar Kurulu’nun çıkarttığı Yasa Gücünde Kararname’de eylemi engelleme nedenlerinin ‘anayasal düzeni bozduğu gerekçesiyle’ olduğunun belirtildiğine işaret ederek “Bu kadar komiktirler. Anayasal düzeni bozarak, anayasal düzeni bozucu olduğunu iddia ettikleri grevi ertelemeye çalışıyorlar. Anayasa ilgili maddesi Yasa Gücünde Kararname yapılacaksa meclisin kapalı olması, ivedi gerektiren ekonomik bir sebep olması gerektiğini söyler. Kararname ile kişisel hak ve özgürlüklere dokunamazsınız.” Dedi.

“Grev anayasal düzeni bozarak durdurulmaz, yargıya gideceğiz”

Hükümeti ‘Başbakan ve 9 yaveri’ olarak tanımlayan Kapısız, ilgili kararnameyi yargıya taşıyacaklarını belirtirken anayasanın 112. Maddesine işaret ederek şunları söyledi:

“Anayasayı bilmiyorlarsa açıp baksınlar. Türkçe biliyorlar ise okusunlar. İstediğiniz zaman yasaklayarak çalışanları kişisel haklarından mahrum edemezsiniz. Bu kabul edilebilir değildir. Biz yargıya gideceğiz. Ara emri isteyeceğiz.”

Yargının ara emri vermesinin ardından elde ettikleri bilgilere göre hükümetin planları olduğunu aktaran Kapısız, sendikanın eylemlerini kırmak adına hükümetin Türkiye’den kontrolör getirttiğini ‘lisanssız, eğitimsiz’ kişileri çalıştıracağını anlattı.

Sendika olarak beklentilerinin ihtilafın ortadan kaldırılması, havacılık hizmetlerinin minimum standart seviyesine getirilmesi olduğunu belirten Kapısız, “Havacılığın güvende olması için kim üstüne ne düşüyorsa yapsın. Ellerini halkın cebinden çeksinler. Grevler ancak böyle durdurulur. Grev anayasal düzeni bozarak durdurulmaz. Yargıyı takip edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

“Bir an önce engelleri kaldırın, bugünden tezi yok”

2023 yılın Kasım ayında yaşanılan elektrik kesintisini hatırlatan Kapısız, “Tabiri caizce 40 dakikalığına Allah’a emanet kalmıştı.” Dedi. Kapısız, geçtiğimiz Ekim ayında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanılan ‘bebek mamalarına karışan alkol’ skandalına işaret ederek, “Hava trafiğinde istemediğimiz bir durum ortaya çıkarsa ve bu eksikliklerden, düzensizlikten kaynaklıysa; havacılık olması gereken standartlara yetişemezse ne olacak? Bunun sorumlusu kim olacak? Geçtiğimiz aylarda sağlıkta böyle bir şey yaşadık. Orada da düzensizlikler var ve her şey çalışanların üzerine yıkıldı. Biz burada uyarıyoruz ‘sorumluluk biz de olmayacak’ diye. Ama bu yetmiyor, vicdanımız eksiklik hissediyor. Sorumluluğu üstümden atmak yeterli değildir. O yüzden ısrar ediyoruz; önümüzden çekilin, engelleri kaldırın, bir an önce çözüm yoluna ulaşın. Bugünden tezi yok, hemen!” dedi.