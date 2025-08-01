Great Sea Interconnector projesi için 25 milyon euroluk ödeme onaylandı

Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’nin 2025'te Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında denizaltından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını sağlayacak “Great Sea Interconnector” (GSI) projesiyle ilgili 25 milyon euroluk giderini geri alması için düzenleyici çerçeve öngören prosedürün Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) tarafından ileri götürüleceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ADMİE ve Yunan Hükümeti'nin şimdi yapması gerekenin, projenin inşaatının her aşamasında destekleneceği ve Türkiye'nin uluslararası sularda araştırma yapılmasını engelleyen jeopolitik engellerinin aşılacağına ikna etmek olduğunu yazdı.

Gazete, RAEK Yönetim Kurulu’nun, 2021-2025 Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunları (N. 130(1)2021) ve (AB) 2022/869 sayılı yönetmelik kapsamındaki sorumluluk ve yetkilerini kullanarak, “Ortak Çıkar Projesi 2.6.2” için fiilen tahakkuk edilen 82 milyon euro tutarındaki yatırım maliyetlerinin geri kazanılmasını onayladığını yazdı. 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemi için geri kazanılmasına izin verilen geliri, ADMİE’nin mülkiyet lisansı ve bağlantı hattı işletmecisi lisansını alması şartıyla (yani projenin EuroAsia Interconnector'dan Great Sea Interconnector’e transferi) 25 milyon euro olarak belirlediğini kaydetti.