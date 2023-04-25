Batuhan BORAKAN

Lise eğitimini grafik tasarım ve fotoğrafçılık üzerine tamamladıktan sonra ARUCAD Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nü tercih eden Gülsen Tatlı, geleceğini şekillendirmek için yeteneğinin üzerine gidiyor…

Tatlı, “Çizime ve tasarıma yeteneğim olduğunu düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim, şu an da hayatımın bir parçası oldu” diyor.

“Amacım kendimi daha çok geliştirip, reklam ajansımı kurmak”

Gülsen Tatlı, “Amacım kendimi daha çok geliştirip, reklam ajansımı kurmak, şu an da instagramda ‘gt__graphicdesign’ adlı bir sayfa açtım Logo, tabela, menü gibi isteğe göre tüm tasarımları yapabiliyorum” ifadelerine yer verdi.

Grafiğin bir sanat da olduğunu belirten Tatlı, “bence grafik bir sanat, grafiker de bir sanatçıdır, sizden istenilen bir tasarımı en iyi şekilde sunmanız gerekir” şeklinde konuşuyor.