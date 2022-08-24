Eşya taşıma konusunda çıkan kavgada aynı evde kaldığı kişiyi ciddi şeklide darp ettiği ve sağ gözüne delici alet sapladığı gerekçesiyle yargılanan zanlı M.T. cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verildi. Polis, zanlının yaraladığı Boris Ndip Takang’ın gözünün görme duyusunu kaybettiğini belirtti.

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar suçlarından tutuklanan iki zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meseleyle ilgili tutuklanan H. T. olayla bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı, M.T’nin ise hükümsüz tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede bilgi veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı M. T.’nin Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar, suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, zanlı 1 M.T.’nin 15 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da bulunan Apartmana eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün görme duyusunu kaybetmesine sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı.

“Gözüne delici alet sapladı, Ercan’da kaçmak üzereyken yakalandı”

Zanlı M. T’nin 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını belirten Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, müştekinin gözüne delici bir alet saplandığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.