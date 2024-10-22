Gözümüz kulağımız Adıyaman'da

İsias davasının 4. Duruşması için Adıyaman Adalet Sarayı’nda saat 10:00’da başlıyor.

Şampiyon Meleklerin aileleri, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet mahkemeyi takip etmek için buradalar.

Aynı zamanda tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri de duruşmaya katılacak.

9 Eylül ve İstanbul teknik üniversitesi heyetleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaşamadığı için duruşmanın ertelenmesi bekleniyor.

Bilirkişi raporu sanıkların olası kast suçundan yargılanıp yargılanmayacağı konusuna da netlik getirecek.

Öte yandan haklarında soruşturma başlatılan kamu görevlileri hakkındaki iddianame savcılık tarafından henüz hazırlanmadığı için bu duruşmada davaların birleştirilmesi talebinin görüşülmesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere İsias davasında 11 sanıktan Ahmet Bozkurt (otel sahibi), Mehmet Fatih Bozkurt (büyük oğul, hissedar), Erdem Yıldız (mimar, fenni mesul) olmak üzere toplamda 3 kişi tutuklu yargılanıyor. Sanık avukatlarının bu duruşmada tahliye talebinde bulunması bekleniyor.

Ayrıca ikinci duruşmada tutuklu yargılanan Efe Bozkurt ve fenni mesul mühendis Halil Bağcı’nın tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti. Ancak İsias davasından tutuksuz yargılanan Halil Bağcı farklı deprem davaları nedeniyle hala tutuklu.