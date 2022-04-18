Gözler Meclis’te

Ayşe GÜLER

İçeriği ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmayan, TC ile KKTC arasında imzalanan, 2022 Ekonomik Protokol’ün bugün Meclis’te gündeme gelmesi bekleniyor.

Gözler Meclis birleşimine çevrilirken, saat 10.00’da toplanacağı açıklanan Genel Kurul da henüz bir araya gelmedi.

Hatırlanacağı üzere; Başbakan Faiz Sucuoğlu ile hükümet ortakları, imzaların atılmasının ardından Ankara’dan Cuma günü adaya dönmüştü.

Ancak bu süre zarfında protokol henüz siyasi partilerle paylaşılmadı, Resmi Gazete’de de yayımlanmadı.