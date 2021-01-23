Gözler ikinci dönem eğitimde

Ayşe GÜLER

Ülkede artan yerel vakaların ardından 4 Ocak’tan bugüne eğitime ara verilen ilk ve orta dereceli okullarda ikinci dönemin ilk ders zili, 25 Ocak Pazartesi günü çalacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ‘önerisi’ üzerine okullardaki eğitim 21 gün sonra kaldığı yerden devam edecek.

Eğitim Bakanlığı, yeni dönemle ilgili çalışmalarını sürdürürken, dün özel okul yönetici ve müdürleriyle biraya geldi, görüş alışverişinde bulundu.

YENİDÜZEN, özel okul yöneticileriyle görüştü.

Levent İlkokulu Müdürü Osman Fırat, dünkü toplantıda bakanlıkla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi, hem online hem de yüz yüze eğitime yönelik sorunların konuşulduğunu kaydetti.

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, oluşan ders kayıplarına yönelik telafi yapacaklarını söyleyerek, Pazartesi günü eğitime hazır olduklarını kaydetti.

Necat British College Müdürü İdil Akçal ise Mart’tan beri sürdürdükleri online eğitime bakanlığın aldığı kararla iki gün ara verdiklerini söyledi, yüz yüze eğitime biran önce geçmek istediklerini belirtti.

Akçal, gerektiği kadar ekstra ders yapmaya hazır olduklarını da aktararak, akademik takvimi uzatacaklarını ifade etti.

ÖZEL OKUL MÜDÜRLERİ NE DEDİ?

Levent İlkokulu Müdürü Osman Fırat:

“Her iki seçenekle eğitim vermeye hazırız”

Levent İlkokulu Müdürü Osman Fırat, dünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi, hem online hem de yüz yüze eğitime yönelik sorunların konuşulduğunu kaydetti.

Okul olarak her iki seçenekle eğitim vermeye hazır olduklarını dile getiren Fırat, “Yüz yüze eğitime başlarsak, 586 öğrenci okulumuzda ders başı yapacak” dedi.

Fırat, pandemi dönemi öncesinde okullarında bazı ödev ve ders tekrarlarının online şekilde yürütüldüğüne yönelik de bilgi verdi.

“Vakaların arttığı bölgelerde durum tehlikeli boyuta gelmişte, online eğitim yapılabilir. Diğer bölgelerde de yüz yüze eğitim yapılır” diyen Fırat, verilen karara göre hareket edeceklerini dile getirdi.

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü:

“Kayıplara yönelik telafi yapacağız”

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Pazartesi günü eğitime hazır olduklarını kaydetti, herhangi bir sorun yaşamamayı planladıklarını aktardı.

Yüz yüze eğitime başlanması halinde ana okulda 450, ilkokulda bin, kolej bölümünde ise bin 200 öğrencinin ders başı yapacağını ifade eden Aligüllü, verilen arada oluşan ders kayıplarına yönelik telafi yapacaklarını söyledi.

Aligüllü, dünkü toplantıda Eğitim Bakanı’nın belli başlı okullarda bazı sıkıntılar olduğuna yönelik bilgi verdiğini de belirtti.

Necat British College Müdürü İdil Akçal:

“Akademik takvimi uzatacağız”

Necat British College Müdürü İdil Akçal, Mart’tan beri sürdürdükleri online eğitime bakanlığın aldığı kararla iki gün ara verdiklerini söyledi, yüz yüze eğitime biran önce geçmek istediklerini belirtti.

Akçal, gerektiği kadar ekstra ders yapmaya hazır olduklarını da aktararak, akademik takvimi uzatacaklarını ifade etti.

Bakanlıkla yaptıkları toplantının oldukça olumlu geçtiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Akçal, “Özel okulların tümü çoktan online eğitime hazır. Mart’tan beri alt yapımızı hazırladık. Sürekli online eğitime devam ediyoruz. Büyük bir fark olmadı” dedi.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların 25 Ocak Pazartesi günü açılacağını yineledi, eğitimin bazı okullarda online, bazı okullarda ise yüz yüze başlayacağını açıkladı.

Amcaoğlu, “Eğitim aralıksız, Haziran ayına kadar devam edecek. Hiç durmayacak. Vakalar artarsa online, artmazsa yüz yüze. Akademik takvimi belirledik” dedi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın ‘Eğitim Bakanlığı’nın özel okullarda online eğitimi yasaklanma kararının hukuka aykırı’ olarak yorumlamasını değerlendiren Amcaoğlu, “Yasaya baktığınızda eğitimde hiç kimseye ayrımcalık sağlanamaz deniliyor. Biz mevzuatın gereğini yapıyoruz. Barolar Birliği Başkanı, Eğitim Yasa’nın 77. maddeyi okursa, tek bir akademik takvimin yer aldığını, 271 okulun buna uymak zorunda olduğunu görebilir” dedi.

14. saat programında konuşan Amcaoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle: Sıkıntılı bölgelerdeki okullarda online eğitim alt yapısı tamamdır. Dün akşamki komite önerilerine ilişkin bilgi gelmedi. Tabii ki bizimle de istişare ediyorlar. Onların kararlarını belirliyoruz.

Özeldeki ilk ve ortaöğretimdeki müdürlerle 3 saat görüştük. Sıkıntılarını dinledik. Online eğitimin pandemi döneminde son çare olarak kullanılacağını, eğitimin sekteye uğratılamayacağı üzerinde durduk. Eğitim anayasal haktır, kamu ve özel ayrı olamaz. Pazartesi okullar açılıyor. Bazı okullarda online, bazı okullarda yüz yüze ama kesinlikle açacağız.

Haziran ayında sona erecek. Hiç durmayacak. Vakalar artarsa online, artmazsa yüz yüze. Akademik takvimi belirledik.

Yasaya baktığınızda eğitimde hiç kimseye ayrıcalık sağlanamaz deniliyor. Biz mevzuatın gereğini yapıyoruz. Barolar Birliği Başkanı, Eğitim Yasa’nın 77. maddeyi okursa, tek bir akademik takvimin yer aldığını, 271 okulun buna uymak zorunda olduğunu görebilir.