Gözler eğitimde

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, dün toplandı ‘eğitimde’ izlenilecek yol haritasını belirledi.

Komite’nin Eğitim Bakanlığı’nın ‘25 Ocak’ta tüm okullarda eğitimi başlatma’ kararı almasının ardından son günlerde ciddi vaka artışının yaşandığı Girne, Esentepe, Lapta ve Alsancak’taki okullar için ‘online’, diğer bölgelerde ise ‘yüz yüze’ eğitim yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Kararların Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye sunulduğu, bugün de gün içerisinde Başbakan Ersan Saner’e iletileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Eğitim Bakanlığı’nın şu saatlerde kamu ve özeldeki tüm ilk ve ortaöğretim müdürleriyle toplantı halinde oldukları da elde edilen bilgiler arasında.

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