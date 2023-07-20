Gözler bu kararda

TC Merkez Bankası, geçen ay, 27 ay aradan sonra ilk kez faiz artırdı. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan yönetimindeki ilk toplantıda "kademeli artış" mesajı verildi. Enflasyonla mücadele mesajı veren bankanın Temmuz toplantısında atacağı adım merakla bekleniyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.





Ekonomistlerin beklentisi ne?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Reuters'ın 23 ekonomistle yaptığı ankete göre, faizin yüzde 20'ye çıkarılması bekleniyor.



En düşük beklenti 2 puan en yüksek beklenti ise 6,5 puan artış olacağı yönünde.

Analistlere göre, Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik vereceği mesajlar da kritik önemde olacak. Faizin bu yıl hangi seviyeye kadar yükseltileceğine ilişkin sinyaller aranacak.



Faiz kararının ardından piyasalar Enflasyon Raporu toplantısını bekleyecek. Merkez'in enflasyon tahminini açıklayacağı toplantı gelecek hafta 27 Temmuz'da düzenlenecek. Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Hafize Gaye Erkan da ilk sunumunu gerçekleştirecek.

Yabancı ekonomistler 5 puanlık artış bekliyor

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını bekliyor.



Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, 500 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 20'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.



TCMB'nin yine içinde para politikasına ilişkin işaretlerin olacağı bir faiz artırımı yapabileceğini ifade eden Drimal, böylece politika faizinde yüzde 20 eşiğine gelinebileceğini aktardı.

Banka'nın kararının "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olacağını belirten Drimal, TCMB'nin bu kararının aynı zamanda haziran ayı toplantısında tespit edilen sorunlarla özellikle zorlu çekirdek enflasyonu ele alma stratejisiyle de uyum sağlayacağını kaydetti.

"Ağustos ayında faiz yüzde 25'e çıkabilir"



Marek Drimal, "TL'de son dönemdeki değer kaybının ekonomideki maliyet baskılarını artırması ve enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatması bekleniyor. Ağustos ayındaki toplantıda politika faizi yüzde 25'e çıkabilir." dedi.



Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de politika faizinin 500 baz puan artırılacağı öngörüsünde bulundu.