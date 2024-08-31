Gözler asgari ücret masasında

Serap ŞAHİN

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, hayat pahalılığı oranlarını ciddi rakamlara ulaştırdı.

Yurttaşın alım gücü TL ile birlikte erimeye devam ederken, gözler yeni belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin 1 Eylül'den itibaren geçerli olmasının beklendiğini ancak masanın toplanma tarihinin henüz netleşmediğini açıkladı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin 1 Eylül'den itibaren geçerli olması gerektiğini vurgularken, İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur ise yeni asgari ücret ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu:

“Masanın toplanma tarihi net değil,

yeni ücret 1 Eylül’den itibaren geçerli olabilir”

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücret masasının ne zaman toplanacağının henüz net olmadığını söyledi, yeni ücretin 1 Eylül itibariyle geçerli olmasının beklendiğini ancak bu konuyu da masanın taraflarıyla görüşeceğini ifade etti.

Asgari ücrete ilişkin son toplantının, Mayıs ayının 15’inde başladığını, 21’inde de sonlandığını anımsatan Gardiyanoğlu, “Devlet, kamuya ne vermişse, biz de asgari ücrete onu yansıtmıştık. Bu nedenle hayat pahalılığı gelsin, değerlendirmemizi yapacağız.” dedi. “Asgari ücret en az hayat pahalılığı oranında mı arttırılacak?” sorusuna Gardiyanoğlu, “Ağustos ayına ilişkin hayat pahalılığı oranını bekliyorum, ona göre adım atacağım. Rakamları alacağım, sonra paydaş sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle görüşeceğim, ardından da masaya oturacağız.” şeklinde yanıt verdi.

Bakanlar Kurulu’nun, asgari ücretin yılda 3 kez, 4 ayda bir olacak şekilde belirlenmesine yönelik karar aldığının anımsatılması ve masanın ne zaman toplanacağının sorulması üzerine Gardiyanoğlu, “Tarih henüz net değil, değişebilir. Ancak geçerli olacağı tarih için görünen, 1 Eylül. Onu da masada konuşacağız. Masada 15 kişi var, onlarla görüşmeden ne tarih, ne de artış miktarı verebilirim” dedi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Asgari ücret 1 Eylül’den itibaren geçerli olmalı”

Asgari ücret masasının toplanması için çağrı yaptıklarını belirten Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yasaya göre taraflardan birinin çağrı yapması durumunda masanın 15 gün içinde toplanması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, tarafların toplanması için hiçbir engel olmadığını kaydetti.

Çalışma Bakanı’nın çalışma hayatına; kayıt dışılığa ve iş barışının sağlanması adına önem vermesi gerektiğine dikkat çeken Serdaroğlu, ağustos ayı hayat pahalılığı belirlenmeden asgari ücret görüşmelerinin başlaması gerektiğini, içinde bulunduğumuz aya ilişkin enflasyon rakamlarının tespit edilmesinin ardından sağlıklı şekilde yeni ücretin belirlenebileceğini kaydetti.

Serdaroğlu, asgari ücretin Ekim ayına sarkmaması gerektiğine de dikkat çekti.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur:

“Gıda kalıbına bağlı bir artış olması gerekir”

1 yıl içerisindeki hayat pahalılığı oranlarına göre asgari ücretin “çok fazla arttığını” dile getiren İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, yeni asgari ücret ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

Ağustos ayı hayat pahallığı ve gıda kalıbının oranlarının beklendiğini ifade eden Sungur, “Gıda kalıbına bağlı bir artış olması gerekir.” dedi.