“Görünür ve görünmez önlemler alındı”

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk ordusunun son bir haftada iki kez ara bölge kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla diplomatik ve askeri önlemler aldı, hayata geçirdi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, söz konusu gelişmeyi doğruladı.

Haber, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Kermiya’daki geçiş noktası çevresindeki tampon bölgenin iki ihlaline yanıt olarak “hem görünür hem de görünmez" önlemler alacağını söylemesinden bir gün sonra geldi.

Ancak kuzeydeki Dışişleri Bakanlığı, yaşananların “karşılıklı olduğuna” işaret eden bir açıklama yayınladı.

Bu sabah Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 6'ncı Amerikan Filosu personeliyle bir araya gelen Hristodulidis, tampon bölgenin ihlalinin "çok ciddi" olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü Letymbiotis ise, "Önlemlerin etkinleştirilmesi başladı, bu sabah başlayan bir plan var ancak daha fazlasını açıklayamayız" dedi.

Letymbiotis, "Amacımız tampon bölgenin düzenini sağlamak. BM Barış Gücü ile sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

BM ise ara bölgede düzenin yeniden sağlanmaması durumunda “diğer önlemlerin etkinleştirileceğini” açıkladı.

Perşembe günü ilerleyen saatlerde kuzeydeki 'Dışişleri Bakanlığı', tüm suçlamaları reddederek, yaşananların “karşılıklı olduğunu” öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ara bölge ihlallerinden birinin gerçekleştiği metruk binanın “kuzeyin yönetimindeki toprakta” kaldığı ve söz konusu bina karşısına, güneydeki askerlerin nöbet mevziilerine projektör ve kamera takıldığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında bu durum “kışkırtıcı” olarak nitelendirildi.

Pazartesi günkü ilk olay, 40 Türk askerinin terk edilmiş bir binaya döner kamera ve anten yerleştirmesi üzerine medyaya yansımıştı.

İkinci olay ise Çarşamba öğleden sonra, Türk askerlerinin askeri bir araçla tampon bölgeye girmesi ve BM Barış Gücü personelinin sözlü talimatı üzerine bölgeyi terk etmesiyle yaşanmıştı.