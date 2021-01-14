Görevden alma ve atamalar sürüyor

‘Erken erken seçim’ gündemde iken, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti görevden alma ve atamaları sürdürüyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Berna SELENGİN görevden alındı, yerine Mete TOPÇU atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürü olarak görev yapan Hasan CURCİOĞLU’nun yerine ise Ahmet NERGİZ ‘in atandığı duyuruldu.