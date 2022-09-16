Gönyeli’deki ‘şüpheli’ kaza: Zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak

Alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile yayaya çarparak kaza yapan zanlı A.J.O. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, zanlının 8 Eylül tarihinde saat 03:20 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde 93 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Kolan Hastanesi önlerine geldiğinde, yol içerisinde taksi müşterileri olan meçhul şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan Lefkoşa'da sakin 19 yaşındaki Ozan Polat'a aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı.

Polis, çarpmanın ardından Polat’ın 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.

“Polat’ın hayatı tehlikesi sürüyor, ikinci bir ameliyat oldu, durumu kritik”

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını anımsattı.

Polis, Polat’ın beyin kanamasının tekrarlanması nedeniyle ikinci bir ameliyat daha olduğunu

ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

“Kazanın ardından kaçtı, aracın yanında tespit edilerek tutuklandı”

Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü zanlının, kaza mahallinden konu araç ile isim ve adres bırakmadan kaçtığını ve aynı gün saat 04.50'de Fuat Mustafa Sokak üzerinde aracın kazalı olarak sürücüsü A.J.O’nın ise aracın yanında tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ZMY 147 plakalı araçta 50 bin TL tahmini hasar olduğunu söyledi.

“Aracı kimin kullandığı araştırılacak”

Polis, aracı zanlının kullanıp kullanmadığının araştırılarak teyidinin yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti.

Polis, ayrıca kaza sırasında sürücünün aracı kendisinin kullanıp, kullanmadığının araştırılacağını, zanlının bu konuda herhangi bir gönüllü ifade vermeyip, sadece aracı kendisinin kullanarak kazayı yaptığı yönünde beyanı bulunduğunu belirtti.

“Kaza mı tartışma mı?”

Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahsın kimliklerine ilişkin de soruşturma yapılacağını, olayın kaza mı yoksa tartışma sırasında bilerek ya da bilmeyerek yaya Ozan Polat'ın zanlı yönetimindeki aracın önüne itilerek bu olayın meydana gelebileceği yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti.

Polis, olay yerinden ayrılan 3 meçhul sahsan tespiti için de süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“488 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunuyor”

Polis ayrıca, zanlının 09 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiğini fakat 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı.

5 gün daha tutuklu kalacak

Polis, tüm bu olgular ışığında meselenin seyrinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurularak tahkikatın selameti açısından zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Govsa, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

“Kaza mıydı, aracın önüne mi itildi araştırılacak…”

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