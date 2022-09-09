“Kaza mıydı, aracın önüne mi itildi araştırılacak…”

Alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile yayaya çarparak kaza yaptığı ifade edilen zanlı A.J.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis memurunun mahkemede anlattığı detaylar, çarpıcı gelişmeleri ortaya koydu.

Kaza olarak mahkemeye yansıyan olayın seyrinin değişebileceğini anlatan Polis, “Kaza mıydı, aracın önüne itildi mi araştırılacak…” dedi.

Yapılan polis soruşturmasında zanlının ehliyetsiz olduğu ve ülkeye öğrenci kaydı ile geldikten sonra 488 gündür izinsiz ikamet ettiği de ortaya çıktı.

Mahkemede bilgi veren polis çavuşu Ozan Avcı, yaşananları anlattı.

Polis, zanlının 8 Ağustos tarihinde saat 03:20 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde % 93 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Kolon Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde taksi müşterileri olan meçhul şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan Lefkoşa'da sakin 19 yaşındaki yaya Ozan Polat'a çarptığını anlattı.

Yayanın durumu kritik

Kaza sonucu 40 metre savrularak yol içerisine düşen ve ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını belirten Polis, hayati tehlikesi bulunduğunun altını çizdi.

Polis, Polat’ın dün beyin kanamasının tekrarlanması nedeniyle ikinci bir ameliyat daha olduğunu ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

“Kaza yerinden kaçtı, başka yerde tutuklandı”

ZMY 147 plakalı araç sürücüsü A.J. O.’nun kaza mahallinden araç ile isim ve adres bırakmadan ayrıldığını kaydeden Polis, ayni gün tutuklandığını belirtti.

“Zanlı ehliyetsiz, aracı kendisinin kullanıp kullanmadığı araştırılacak”

Araçta 50 bin TL tahmini hasar olduğunu söyleyen Polis, aracı zanlının kullanıp kullanmadığının araştırılarak teyidinin yapılması gerektiğini de anlattı, zanlının bu konuda herhangi bir gönüllü ifade vermeyip, sadece aracı kendisinin kullanarak kazayı yaptığı yönünde beyanı bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının ehliyetinin olmadığını tespit ettiklerini aktardı.

“Kaza mıydı, aracın önüne itildi mi araştırılacak…

Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahsın da siyahi olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi. Polis, olayın trafik kazası mı yoksa bu tartışma esnasında bilerek veya bilmeyerek yaya Ozan Polat'ın zanlı yönetimindeki aracın önüne itilerek bu olayın meydana gelebileceği yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti. Polis, olay yerinden ayrılan 3 meçhul sahsın tespiti içinde süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Öğrenci kaydını yaparak geldi, 488 gündür ülkede izinsiz…”

Nijerya uyruklu zanlının 09 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere ülkeye geldiğini kaydeden Polis, buna karşın zanlının 08 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, toplamda 488 gündür ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı.

“Meselenin seyri değişebilir”

Polis, meselenin araştırmalar ışığında seyrinin değişme olasılığının olduğunu göz önünde bulundurularak tahkikatın selameti açısından zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

7 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.