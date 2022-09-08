Alkollü sürücü, müşterileriyle tartışan taksi şoförüne çarptı

Gönyeli’de meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü, yol içerisinde müşterileriyle tartışan taksi şoförüne çarptı, 19 yaşındaki taksi şoförü ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, 24 yaşındaki A.J.O.’nun 93 miligram alkollü bir şekilde ZMY 147 plakalı araçla, süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu meydana geldi.

Alkollü sürücü, Kolan Hastanesi önlerine geldiğinde, yol içerisinde müşterileri ile tartışmakta olan ve yaya olarak bulunan taksi şoförü 19 yaşındaki Ozan Polat’a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Ozan Polat, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

ZMY 147 plakalı araç sürücüsü A.J.O. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.