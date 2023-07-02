Gönyeli’de kadına şiddet

“Denize gitme” demesine karşın denize gittiği gerekçesiyle eşini ve baldızını ciddi şekilde darp edip bıçakla yaralayan zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba akşamı, Gönyeli’de, H.Y. isimli zanlının “denize gitme” demesine karşın denize gitmesi nedeniyle eşinin üzerine soda şişesini savurduğunu, ardından da ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.

Polis zanlının ayrıca eşine şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra bıçakla yaraladığını da söyledi.

Polis, zanlının akabinde eşini denize götürdüğü gerekçesiyle baldızını da darp ettiğini ve bıçakla yaraladığını aktardı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, müştekilerin doktor kontrolünden geçirilerek raporlar temin edildiğini ayrıca kayıp emare bıçak olduğunu belirterek zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talp etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Kasti bir şey yapmadım, yapmak isteseydim şişeyi duvara değil üzerine atar orada yapacağımı yapardım. Ailemi korumak için yaptım, karımı, çocuğumu çok seviyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar anlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.