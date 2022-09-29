Gönyeli’de kadına şiddet

Gönyeli’de meydana gelen "Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Fatma Çelikiz, 26 yaşındaki zanlının, 28 Eylül günü, Gönyeli’de, ikamet ettiği apartman önünde 25 yaşındaki kız arkadaşını darp ettiğini anlattı.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste doktor kontrolünden geçirilerek vücudunda darp ve cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.