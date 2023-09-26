Gönyeli’de gümrüksüz 462 adet besin desteği ürünü tespit edildi: 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de faaliyet gösteren sporcu besinleri satılan bir mağazada polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 462 adet besin desteği ürünü tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu işyeri işletmecileri A.Ş. (E-29) ve S.Ö.Ş. (K-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eczanede de polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 1 paket ilaç tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu eczane işletmecisi T.K. (E-33) aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.