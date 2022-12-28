Gönyeli Belediyesi’nin “son başkanı” Benli: “Tek kuruş verginin takipçisi olacağım”

Sözde reformun ardından ismi “Gönyeli – Alayköy Belediyesi”ne dönen Gönyeli Belediyesi’nin “son başkanı” Ahmet Benli, Gönyeli halkına teşekkürlerini sundu, yeni yönetime başarı diledi ve “tek kuruş verginin bile takipçisi olacağını” söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinde, “16 unutulmaz yıl ve teşekkürler Gönyeli” başlıklı bir açıklama yapan Benli, ilk olarak Gönyeli halkına teşekkürlerini sundu, “Bu güzel kenti dört farklı dönem yönetmenin hazzını bana yaşattınız. Minnettarım” dedi.

“Gönyeli'yi hep birlikte köyden kente dönüştürdük” diyen Benli, “Gönyeli Belediyesi'ni ülkenin en güçlü belediyesi olarak yerel yönetim tarihimize kazıdık. Birlikte başardık, birlikte gururlandık” ifadelerini kullandı.

“Kimi zaman en yakınlarımızı üzmek pahasına ilkelerden ödün vermedik"

Benli, hukuk yolundan ayrılmamak için “çok bedeller ödediklerini” söyleyerek, “Kimi zaman en yakınlarımızı üzmek pahasına ilkelerden, normlardan ve yasalardan ödün vermedik. Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin de bu anlayışla geleceğe ilerlemesini temenni ediyorum” dedi.

"Tek kuruş verginin takipçisi olacağım"

Gönyeli – Alayköy halkının ödediği her kuruş verginin korunmasını, hizmet ve yatırıma dönüştürülmesini son derece önemsediğini söyleyen Benli, “Bunun takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

“Gönyeli Belediyesi'nin son belediye başkanı olarak sizlere veda ediyorum”

“Gönyeli Belediyesi'nin son belediye başkanı olarak sizlere veda ediyorum” diyen Benli, yeni başkan Hüseyin Amcaoğlu’na, belediye meclis üyelerine, muhtar ve azalara başarılar dileyerek her zaman desteğe hazır olduğunu söyledi.

"Gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir"

Benli, “Bizim sevdamız kentimize ve insanımızadır. 'Gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir' şiarıyla saygılar sunuyor, yeniden ve yeniden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Benli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: