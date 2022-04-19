Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı P. N. M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yaşananları anlatan polis memuru Gültekin Sancar, zanlı P. N.M.’nin 15 Nisan tarihinde Lefkoşa’da eğitim gördüğü üniversite kampüsü içerisinde bulunan yurt odasındaki arkadaşını, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı sırtından bıçaklayarak, ‘vahim zarara uğratıp ağır bir şekilde yaraladığını’ aktardı.

“Gönüllü ifade verdiler; kazaydı”

Bıçağın emare olarak alındığı ve zanlının tutuklandığını belirten Polis, zanlı ve müştekinin gönüllü ifade vererek olayın kaza olduğu beyanında bulunduğunu ancak konunun salimen araştırıla bilmesi için zanlının 2 gün poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.