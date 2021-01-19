Gönendere’de ‘film çekimi’ huzursuzluğu

Türkiye’nin resmi devlet kanalı TRT’nin, pandemi dönemi olmasına rağmen Gönendere’de 1964 ve 1974 dönemlerini konu alan film çekimi yapması, bölge halkını tedirgin etti.

Serdarlı Belediyesi, film çekimlerine yönelik kendilerine herhangi bilgi verilmediğini açıkladı, vatandaşların şikayeti üzerine denetime gidildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Halil Kasım, yapılan denetimde ekiplerin TC Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Dairesi'nden izinli olup, gerekli karantina sürecinden geçerek bölgeye geldiklerini öğrendiklerini aktararak, çekimlerin tamamlanmasının ardından bölgenin ilaçlandığı, gerekli tedbirlerin alındığını da kaydetti.

Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Bölge Halkımız! Bugün Türkiye'nin devlet kanalı olan TRT1 televizyonu ekipleri 1964 ve 1974 dönemlerini konu alan filmin çekimleri için belediyemize bağlı Gönendere köyümüze gelmiştir. Söz konusu ekipler tarafından yapılacak çekimler için Serdarlı Belediyesi 'ne ve Gönendere Muhtarlığı'na ilgili merciler tarafından herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bunun üzerine ekibin kalabalık olmasından dolayı bölge vatandaşlarımız tedirgin olmuşlardır. Bölge vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine Serdarlı Belediye Başkanı ve personeli olarak denetime gidilmiştir. Denetim sonucunda ilgili ekiplerin TC Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Dairesi' nden izinli olup, gerekli karantina sürecinden geçerek bölgemize geldiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Tedbir amaçlı çekimlerin hemen bitiminden itibaren bölge belediye personellerimiz tarafından ilaçlanarak gerekli önlemler alınmıştır."