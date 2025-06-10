CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının, sosyal sigortaları yatırımları yatmadığı için hastanelerden hizmet alamadığını dile getirdi. Solyalı, “Soyanın yanına mı kaldı oralar?” sorusunu sordu. Solyalı, haciz riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Binboğa Yem Fabrikası’nın yöneteni olmadığını dile getiren Solyalı, “Mali kurtuluş senaryonuz nedir?” diye sordu. Binboğa Yem Fabrikası’nda yapılan yolsuzluğun peşine düşülüp, düşülmediğini ileri süren Solyalı, 100 ailenin ekmeğinin nasıl yoluna sokulacağını sorusunu sordu. “Nüfus ve vatandaşlık politikasızlığı olduğunu” ileri süren Solyalı, Bakanlar Kurulu’nun beş ayda verdiği vatandaşlık sayısının 400’e ulaştığını söyledi. “Golifa gibi dağıtmayı uygun bulan bir yapı kurdunuz” diyen Solyalı, deport edilen 12 kişinin ülkeye davet edildiğini söyledi. Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün neden sürekli değiştirildiğini soran Solyalı, “Bunun aklı, amacı nedir?” diye sordu. Solyalı, vatandaş sayısının ve 2019’dan beri deport iptal sayısının kaç olduğu sorusunu da yöneltti.