Gölete yanık lastik atıkları boşaltıldı!

Mehmetçik girişinde bulunan ve doğal sulak koruma alanı Mehmetçik göletine yanık lastik atıkları boşaltıldı.

Mehmetçik Belediyesi çevre katliamıyla ilgili soruşturmayı başlatıp, sorumluların tespit ederek gerekli cezanın verilmesi için polis ve çevre koruma dairesine suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada “Yaratılan çevre kirliliği Polis teşkilatı ve Çevre Koruma Dairesi’nin girişimi ile sorumlular tarafından kaldırılmıştır” denilirken Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli “Çevreye son derece duyarlı bir belediyeyiz. Çevremizi önemsemek Mehmetçik Göleti gibi önemli bir doğal yapıyı korumak en önemli görevlerimiz arasında olduğunu belirterek bu konuda herhangi bir taviz vermemiz söz konusu değildir. Hızlı bir şekilde gereğini yaptık” şeklinde konuştu.

Asuman Korukoğlu: "Şiddette bir cezayla karşılık vermek sorumluluğumuzdur”

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Asuman Korukoğlu Mehmetçik Gölü'ne boşaltılan yanmış lastik atıkları konusuna tepi gösterdi, Korukoğlu “Yaşama yapılan bu düşmanca müdahaleye gereken şiddette bir cezayla karşılık vermek sorumluluğumuzdur” dedi.

YENİDÜZEN’e kısa bir bilgi ve görüş veren Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Asuman Korukoğlu “Böyle bir alana atık bırakılması, üstelik lastik gibi özellikle toprak ve su ortamı için son derece tehlikeli atıklar bırakılmasının yaşama, yaşam hakkına, vatandaşa, gelecek nesillere karşı işlenmiş bir suç olduğu ortadadır” dedi.

İşte Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Asuman Korukoğlu'nun görüşleri:

Mehmetçik Gölü ülkemizin ender karasal Sulak Alanlarından biridir.

Önemli bir yaşam ortamıdır ve uzun yıllardır Mehmetcikli vatandaşlarımızın ÜNLÜ GÖLÜ’dür.

Halk burda huzur bulmakta temiz hava almakta yürüyüş yapmakta fotoğraf çekmekte ve çocuklarıyla doğa deneyimi yaşamaktadır.

Bütün bunların ötesinde Mehmetçik Gölü bulunduğu yerde önemli bir yaşam barındırmaktadır. Bitki, böcek kuş, sürüngen türü birçok canlı burada yaşam, yuva ve av bulmaktadır.

Böyle bir alana atık bırakılması, üstelik lastik gibi özellikle toprak ve su ortamı için son derece tehlikeli atıklar bırakılmasının yaşama, yaşam hakkına, vatandaşa, gelecek nesillere karşı işlenmiş bir suç olduğu ortadadır. Bu suçun cezasız kalmaması için her vatandaşın ve yetkili mercilerin üzerine düşen görevi yapacağını düşünüyoruz. Yaşama yapılan bu düşmanca müdahaleye gereken şiddette bir cezayla karşılık vermek sorumluluğumuzdur.

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Asuman Korukoğlu