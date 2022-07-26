"1 milyon TL’lik zarar"

Dilekkaya (Aya) köyündeki bir çiftlikte Pazar sabahı çıkan yangın sonucu, toplam değerleri 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu ifade edilen 1500’e yakın balya yanarak kül oldu.

Soğutma çalışmaları Pazartesi gün de devam eden yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekiplerinin soruşturması, çiftlik sahiplerinin elde ettiği güvenlik kamerası kayıtlarıyla farklı bir boyut kazandı.

Kamera kayıtlarında, çıkış noktaları tespit edilemeyen ve arka kısımlarından kara dumanlar çıkan iki siyah cismin bölgeye düştüğü görülüyor.

Çiftlik sahipleri, yangının çıktığı saatlerde patlamanın köy halkı tarafından da duyulduğunu iddia ediyor.

Elde edilen bilgilere göre polis, soruşturmayı kamera kayıtları üzerine çevirmiş durumda.

Zira ekiplerin, yangın bölgesinin biraz ilerisine düştüğü tahmin edilen ikinci ‘cismi’ bulmak adına keşfe çıktığı öğrenildi.

Balyalar arasına düştüğü tahmin edilen bir diğer ‘cismin’ ise, soğutma çalışmalarının sona ermesinin ardından aranması bekleniyor.

Öte yandan çiftlik sahipleri ise, toplam değerleri 1 milyon TL’nin üzerinde olan ve “göklerden gelen cisimler” nedeniyle küle döndüğünü düşündükleri balyaları kimin tazmin edeceğini merak ediyor.

Zira yangın, Tarım Sigortası Fonu kapsamında “doğal afet” olarak değerlendirilmiyor, bu nedenle tazmin edilmiyor…

Çiftlik sahipleri YENİDÜZEN’e konuştu

Odun: “Perişan haldeyiz”

Bir aile işletmesi olan çiftliğin sahipleri Talat Karapelet ile Hüseyin Odun, yangınla ilgili detayları YENİDÜZEN’e anlattı…

Pazar sabahı, saat 05.30 sıralarında çiftlikte ateşin yükselmeye başlandığını ve durumu ilk olarak çiftlikteki işçinin fark ettiğini anlatan Hüseyin Odun, “İşçi yangını söndürmeye çalıştı, kendisinin yapamayacağını anlayınca bize haber verdi, biz de itfaiyeyi aradık. İtfaiye 40 dakika sonra çiftliğe geldi. Yangın bu sırada diğer balyalara yayıldı. Perişan haldeyiz…” dedi.

“Videoları detaylı inceleyince, gökyüzünden düşen 2 cismi gördük”

Kamera kayıtlarını incelediklerini ancak yangının nasıl çıktığına dair net bir sonuca varamadıklarını ifade eden Odun, “Daha sonra videoları daha detaylı bir şekilde incelemeye başladık ve gökyüzünden gelen 2 cismin yakın bölgelere düştüğünü gördük” şeklinde konuştu.

Karapelet: “Patlama sesleri duyuldu”

Çiftliğin bir diğer sahibi olan Talat Karapelet ise, yangının çıktığı saatlerde, bazı köylülerin patlama sesi duyduğunu, çiftlik çalışanının haber vermesinin ardından yola çıktıkları saatlerde iki paylama sesi daha duyduklarını ifade etti.

Karapelet, balyaların zor yandığını ancak hızlı söndüğünü ifade ederek, “Buradaki balyalar 1 gündür yanıyor. Bu alışılagelmiş bir durum değil” yorumunu yaptı.

Her iki işletmeci de zararı kimin karşılayacağını merak ettiklerini ifade etti.

“Yangın tazmin edilmiyor”

Naimoğlulları: “Doğal afet olarak değerlendirilmiyor, bu nedenle fon kapsamına girmiyor”

Zararı kimin karşılayacağı konusunda YENİDÜZEN’e bilgiler veren Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, yangın ya da köpek saldırı sonucu ölen hayvanların ‘doğal afet’ olarak değerlendirilmediğini ve bu nedenle Tarım Sigortası Fonu tarafından karşılanmadığını ifade etti.

“Bu arkadaşların ortalama 1 milyon TL’nin üzerinde zararı var”

Tarım Sigortası Fonu ile ilgili yasal düzenleme yapılması ve yangınlar ile köpek saldırıları sonucu ölen hayvanların da fon kapsamında tazmin edilmesi gerektiğini ifade eden Naimoğlulları, “Bu arkadaşların ortalama 1 milyon TL’nin üzerinde zararı var. Ciddi bir mağduriyet yaşadılar” dedi.

“Kamera kayıtları araştırılmalı”

Söz konusu kamera kayıtlarını kendisinin de izlediğini belirten Naimoğlulları, “O görüntülerin araştırılması gerek. Hem polis hem de GKK bunu araştırmalı ve ilgilenmeli. Devlet, acilen bu zararı karşılamalı. Biz birlik olarak üreticimizin tazmin edilmesi konusunda uğraşıyor, gerekli girişimleri yapıyoruz. Bu görüntülerin incelenmesi lazım” şeklinde konuştu.