“Godot'yu Beklerken”, Atina’da sahnelendi

Kıbrıslı sanatçılar İzel Seylani ve Yorgos Kiriaku’nun rol aldığı "Godot'yu Beklerken" oyunu Kıbrıs Tiyatro Haftası kapsamında Yunanistan’da sahnelendi.

Antilogos Tiyatrosu, ünlü oyun yazarı Samuel Beckett’in sembolleşmiş “Godot’yu Beklerken” eserini iki dilli olarak ve Kıbrıs ağzıyla sahneye taşıdı. Sahnelenme biçimi ve rejisi açısından bir ilk olan Kostas Silvestros’un yönettiği oyun Atina’da da büyük beğeni topladı.

Vlademir ile Estragonun’in “bekleme” hikayeleri Kıbrıs’a göndermelerle bu kez Atina seyircisini düşündürdü.