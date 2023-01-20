“Göç Yasası”ndan kadrolanan memurlar için yeni yasa önerisi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sosyal İşler Komitesi’ndeki üye milletvekilleri, “göç yasası kapsamında çalışan kadrolu memurların terfi ve sınıf geçme kurallarına” ilişkin mecliste yasa önerisi sundu.

Sunulan yasa önerisinin yasalaşması halinde, göç yasası kapsamında kadrolanan kamu görevlilerinin ilk derece terfilerinde aranan süre ile bir sınıftan başka sınıfa geçme kuralları konusunda, 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası kapsamında çalışan kamu görevlileri ile eşit haklara sahip olacak.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu yasa önerisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “GÖÇ Yasası kapsamında çalışan kadrolu kamu görevlilerinin; İlk derece terfilerinde aranan süre ile Bir sınıftan başka sınıfa geçme kurallarının, 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası kapsamında çalışan kamu görevlileri gibi olmasını ön gören yasa önerisini İdari, Kamu ve Sosyal İşler Komite Milletvekilleri olarak meclise sunmuş bulunuyoruz.”