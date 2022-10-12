'Göç Yasası' ile kamuya girenlerin maaşlarına artış ve barem düzenlemesi

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üst’El Hükümeti 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kamuya giren ve halk tarafından “Göç Yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı Yasa kapsamında çalışanlara yönelik barem düzenlemesi ve maaş artışı yapma kararı aldı.

Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Yasa tahtında kamuya giren ve görev yapan kişilere yönelik barem düzenlemesi yapılacağı, bu kapsamda barem cetvellerinde artış yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kamuda görev yapan ve ‘47/2010 Kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi’ yasasına tabii olan kamu çalışanlarının (barem 1’den 11’e kadar) aylık maaş ve ücret tutarlarının gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde düşük kaldığı gerekçesi ile yeniden düzenlenmesi yönüne gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile barem 1,2,3,5,6,7,9,10’da olan kamu çalışanlarına brüt 800 TL, barem 4, 8 ve 11’de olan kamu çalışanlarına da brüt 200 TL artış yapılmıştır. Yasa tasarısının geçmesiyle kamu çalışanlarının baremlerine göre maaşlarına brüt 800 TL ile 200 TL artış yapılacak.”