Globemaster Trading’den iki yeni marka: Globe Design ve Bohca Tastes

Globemaster Trading Ltd., yeni markaları Globe Design ve Bohca Tastes’in açılışını 12 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek törenle yapacak.

Gönyeli’de gerçekleşecek açılış törenine, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılacak. Etkinlikte, yeni markalar tanıtılacak, davetlilere özel sunumlar ve ikramlar sunulacak.

Globemaster Trading Ltd. Direktörü ve İç Mimar Şerife Türkel Güney, açılışla ilgili yaptığı davette, dostlarını ve iş ortaklarını bu özel güne katılmaya çağırarak, “Siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız” dedi.