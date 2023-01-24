Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu UNIMA (Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) üyesi olan İzel Seylani tarafından Karagöz’ün aktif tek temsilcisi olarak yeni nesillere Karagöz geleneğinin aktarılması ve Kıbrıs’a özgü Karagöz değerlerinin yaşatılması için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Gizli Hazine temsilleri devam ediyor.

Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu Gizli Hazine Kıbrıs’a özgü modern Karagöz tiplemelerinin, hayvanların ve doğanın uyum içinde yaşadığına vurgu yapan, doğayı temiz tutmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatan bir oyun. Karagöz hazine haritası peşinde çıktığı yolculukta bulduğu çeşme sayesinde hayvanlarla iletişim kurmasını sağlayacak bir şekle dönüşür.

Karagöz’ün Kıbrıs’ın en önemli doğal parkı olan Karpaz’da bir maceraya atılması, canlı söylenen şarkılarla interaktif bir dille sunulunca izleyicileri eğlenceli ve heyecanlı bir hikayenin içine çekiyor.

Sosyal sorumluluk projesi olarak gölge oyununa çeşitli ilkokullardaki öğrencilerin katılımının sağlanmasıyla eğitime ve sanata önemli bir farkındalık yaratılması hedefleniyor.