“Gizli Dünya‘’ Ankara 19. Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’nde...

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın çocuk oyunu ‘’Gizli Dünya’’, Türkiye Devlet Tiyatroları Ankara 19. Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’nde sahne alıyor.

Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, oyun, Ankara Etimesgut CKM sahnesinde, 25 Nisan Perşembe günü saat 11:00 ve 13:00’te, ayrıca 26 Nisan Cuma günü aynı saatlerde izlenebilecek.

Gülen İpek Abalı'nın kaleme aldığı ve Nergül Tuncay Fellahoğlu'nun yönettiği "Gizli Dünya" isimli oyunun, çocuklara sadece masal okumanın keyfini değil, aynı zamanda hayal kurmanın önemini de hatırlatmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, "Bugünün çocuklarının kitap okumayı unuttuğu, hayal kurmaktan uzaklaştığı bir dönemde bu oyun, masalların sihirli dünyasını sahnede canlandırarak çocukları eğlenceli ve öğretici bir serüvene davet ediyor" ifadesine yer verildi.