“Gitsinler, Bakanlar Kurulu’nu tutuklasınlar”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan YÖDAK’ın eski Asbaşkanlarından Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, “üniversiteden rüşvet almasına neden olduğu” iddia edilen “hızlandırılmış tıp fakültesi izni” konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı: “izni, YÖDAK’tan önce Bakanlar Kurulu verdi. Gitsinler onları tutuklasınlar.”

Kanal SİM’de, gazeteci Serhat İncirli’nin sunduğu “Günaydın Kıbrıs” programa konuk olan Hasgüler, “Bakanlar Kurulu, YÖDAK’tan önce Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin tıp fakültesine onay vermiş. Gidip onları da tutuklayın. YÖDAK’ın o süreçte izni yoktu ama Bakanlar Kurulu tıp fakültesi muamelesi yaptı” dedi.

Hasgüler, Bakanlar Kurulu’nun, KSTBÜ bünyesindeki tıp fakültesine YÖDAK’tan önce onay verdiği yönündeki söylemini ise, Resmi Gazete’de yayımlanan bir listeye dayandırdı.

Resmi Gazete’deki söz konusu Bakanlar Kurulu kararının çıktısını programda gösteren Hasgüler, UBP – YDP – DP Koalisyonunun “İlaç Ruhsatlandırma Kurulu” oluşturmak amacıyla, KSTBÜ bünyesindeki iki akademisyeni “Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi temsilcileri” olarak ilan ettiğine işaret ediyor.

Kararın yayımlandığı tarih, 24 Şubat 2023 olarak kayıtlara geçerken, YÖDAK’ın üniversiteye Tıp Fakültesi izni verdiği tarih ise 13 Mart 2023. Hasgüler, Hükümetin “temsilci” olarak atmasıyla, KSTBÜ’nün tıp fakültesi iznini onaylamış saydığını söylüyor.