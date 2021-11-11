Girne'ye 100 yataklı ASKERİ HASTANE

Bakanlar Kurulu, yeni bir karara imza attı, Girne'ye 100 yataklı Askeri Hastanesi yapılmasına karar verdi.

Hükümet geçmişte bu yönde bir proje gündeme getirmese de Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında askeri hastane yapımı için protokol yapıldı.

"1741/2021" numaralı önergeye göre Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında projenin "Ankara kaynaklı" yapılmasını onayladı.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapımı üstlenilecek hastanenin Girne'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin kullanımında olan arazi üzerine yer alacağı belirtildi.