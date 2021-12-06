Girne’nin en özel XMAS partisi yapıldı

Girne Zeytinlik’te bulunan Villaggio Templos Restoran tarafından organize edilen Xmas Market & Kids Party yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte çocuklar farklı aktiviteler ile eğlendi, büyükler 50’yi aşkın standın kurulduğu XMas pazarından alışveriş yaptı.

Noel Baba, çocukları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi, elde edilen gelir, SOS Çocukköyü’ne bağışlandı. Gün sonunda SOS Çocuk Evi yetkilileri Noel Baba Andy Franks’a ve Villaggio Templos Organizasyon Sorumlusu Fayka Arseven’e teşekkür belgesi takdim etti.

Beyrut Yıldızı Organizasyonu’nun maskotları gün boyu çocukları eğlendirdi, dans şovları, balon şov yaptı.

Villaggio Templos Restoran, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çocukları eğlendirdi hem de büyüklerin keyifli vakit geçirmesini sağlayacak bir organizasyona ev sahipliği yaptı.