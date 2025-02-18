“Girne'nin acilen bir hastaneye ihtiyacı var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, sağlıktaki alt yapı ve fiziksel yapılarla ilgili ülkenin önemli sorunları olduğuna dikkat çekerek, “5 yılda bu ülkede çok şey yapılır” dedi.

Birçok alanda yetki karmaşasının yaşandığını belirten Besim, “Hangi sorunu çözemiyorsak o konuda yetki karmaşası var” ifadelerini kullandı. Ancak hastane yapımıyla ilgili herhangi bir yetki karmaşasının olmadığını vurgulayan Besim, “Sağlık Bakanı istediği zaman ihaleye çıkar, istediği hastaneyi yapar” dedi.

Girne Hastanesi’nin mevcut durumunu da ele alan Besim, Girne’nin ciddi bir nüfusa sahip olduğunu belirtti. 2020'nin temmuz ayında Maliye Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na devredilen yeni Girne Hastanesi binasına dikkat çeken Besim, hastanenin 165 yatak kapasitesinden yapılan düzenleme ile 114’e düşürüldüğünü, 5 ameliyathane ve 10 yoğun bakım yatağı hedeflendiğini ifade etti.

Girne nüfusunun 2011 verilerine göre 33 bin olduğunu hatırlatan Besim, 2023 yılında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, “Sürekli oturan 90 bin, döneme göre de 130 bin burada nüfus vardır” açıklamasına da yer verdi. Besim, Girne nüfusunun 90 bin olduğunu varsayarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine işaret ederek“Girne’nin nüfusu en az 90 bin ise 270 yatağa ihtiyacımız var” dedi. Besim, “Girne’nin acilen yeni bir hastaneye ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.