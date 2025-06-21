Girne'deki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

Girne Karaoğlanoğlu’nda bir iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis, yakalanan G.K.(E-27) ve S.Ö. (E-23) çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi tarafından üçer gün süreyle tutukluluk emri verildi. Soruşturma devam ediyor.

irne'de üniversite yolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine dün saat 1.30'da düzenlenen tabancalı saldırıda iş yeri çalışanı bir şahıs ayağından yaralanarak Gine Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’daki uyuşturucu olayında üçüncü tutuklama

Gazimağusa’da önceki gün düzenlenen operasyonda bulunan uyuşturucuyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma sonunda, zanlı olarak aranan M.Ş.’nin (E-34) tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı üç oldu.

Polis, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında metamfetamin türü ile 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit ettiği M.S.A.’yı (E-25) ve olayla bağlantılı V.E.’yi (E-33) tutuklamıştı.