Girne’deki ‘arazi kirası’ iptali henüz Resmi Gazete’de yok

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Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’deki 105 konutluk inşaatı mahkemenin ARA EMRİ, Bakanlar Kurulu’nun İPTAL kararı üzerine Girne Belediyesi’nce MÜHÜRLENDİ, tartışma bitmedi.

‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Tahsisinde Bulunan Girne Bölgesi’nde yer alan parselin Askeri Bölge Kapsamı’ndan çıkarılarak Güven Yapı LTD’ye Kiralanması’ başlıklı 31 Ekim 2017 tarihli kararın iptaline ilişkin bir sonuç henüz resmi gazeteye yansımadı.

Çevre örgütleri, Başbakan Ersan Saner’in dün açıkladığı iptal kararının sadece “kira bedellerine ilişkin” 3 Mayıs 2018 tarihli karar olduğunu belirtmiş, “asıl kararın” yerinde durduğunu söylemişti.

İnternet gazetesi Bugün Kıbrıs ise Başbakan Ersan Saner’in ‘sözleşmenin tümden iptal edildiği’ yönünde bilgi verdiğini yazdı.

Resmi Gazete’de ise henüz iptale ilişkin bir karar yayınlanmadı.

Başbakan Saner ‘3 Mayıs 2018 tarihli karar iptal edildi’ demişti

Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’deki 105 konutluk inşaatı ile ilgili mahkemenin dün ara emri kararı almasının ardından, dün toplanan Bakanlar Kurulu’nda da inşaat gündem oldu.

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı açıklamada, Güven Yapı Limited’e Girne bölgesinde arazi kiralanmasına yönelik 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini açıkladı.

Söz konusu arazinin 49 yıllığına Güven Yapı Limitete kiralanmasına ilişkin 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etme yönünde karar aldığını söyleyen Saner, yaptıkları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihinde üretilen kararın ekinde Güven Yapı Limited’e kiralanan arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlanmadığını kaydetmişti.

Yaşanan süreci paylaşan Saner, ilk olarak 2017 yılında İçişleri Bakanlığı’nın önergesiyle Bakanlar Kurulu’nun önergede belirtilenler ışığında Güven Yapı Ltd.’e azami şekilde istifadesini sağlamak ve kooperatifin kuruluş amaçlarına katkıda bulunmak için bazı kararlar aldığını söylemişti.

Başbakan Saner, 31 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun, bahse konu arazinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarılıp Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesini, bunun İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılmasını, İçişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin buraya bir yolun ulaşması için yetkili kılınmasını ve bahse konu kiralamanın 49 yıllığına yapılabilmesi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin yetkili kılınmasını öngören kararlar aldığını belirtmişti.

Bunun akabinde Bakanlar Kurulu’nun 3 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin söz konusu araziyi 49 yıllığına Güven Yapı Limited’e kiralamasına yönelik karar ürettiğini de kaydetmişti.

Normal Bakanlar Kurulu prosedürlerine bakıldığı zaman bu tip sözleşmelerin yani kiralanmasına karar verilen arazilerin sözleşmesinin bu kararın arkasında yer aldığını söyleyen Saner, yaptıkları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihinde üretilen bu kararın ekinde Güven Yapı Ltd.’e kiralanan arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlanmadığını belirtmişti.

Saner, 3 Mayıs 2018 tarihinde söz konusu arazinin, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından Güven Yapı Limited’e kiralanmasına yönelik kararı iptal ettiğini açıklamıştı.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun iskandan sorumlu İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nı iptali hayata geçirmek için yetkilendirdiğini de söylemişti.

‘Hangi karar iptal’ tartışması

Saner’in açıklamalarını ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve ara emri için başvuruyu yürüten avukatlardan Emre Efendi, Bakanlar Kurulu’nca iptal edildiği belirtilen kararın ‘kiralama bedeliyle ilgili’ olduğunu belirtmişti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, arazinin kiralanmasına ilişkin kararın 2017 tarihli olduğuna işaret etmiş, Hükümet’in ne yapmaya çalıştığını sorgulamıştı.

Saner ‘sözleşme tümden iptal’ dedi

Başbakan Ersan Saner’in Bugün Kıbrıs’a yansıyan son açıklamasında ise “Burada hiç kimsenin halkı yanıltmasına gerek yoktur, sözleşme tümden iptal edilmiştir” dediği ifade edildi.

Kararlar ne diyor?

İŞTE 3 MAYIS 2018 TARİHLİ KARAR

Başbakan Ersan Saner’in ‘iptal ettik’ dediği, ‘Güven Yapı LTD’ye Girne’de arazi kiralanması’ başlıklı 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nda;

‘Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin 49 yıllığına kiralama yapabilmesi için yetkili kılınmasını onaylayan 30.10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararda belirtilen, Girne Bölgesi’ndeki belirten parsellerin Taşınmaz Hanine Malları Yasası kapsamında, Hazine Malları Kira Ve Değer Takdir Komisyonu’nca belirlenecek rayiç kira bedeli karşılığında Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından Güven Yapı LTD’ye kiralanmasına karar verdi’ deniliyordu.

İŞTE 31 EKİM 2017 TARİHLİ KARAR:

‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Tahsisinde Bulunan Girne Bölgesi’nde yer alan parselin Askeri Bölge Kapsamı’ndan çıkarılarak Güven Yapı LTD’ye Kiralanması’ başlıklı 31 Ekim 2017 tarihli karar ise;

‘Resmi Gazete’de yayınlanmaması kaydı ile GKK mensuplarının, GKK personeli yapı kooperatifi LTD, (güven yapı ltd)den azami şekilde istifadesini sağlamak ve kooperatifin kuruluş amaçlarına katkıda bulunmaz maksadı ile aşağıdaki kararı aldı:

GKK tahsisinde bulunan arazi kısmen Bakanlar Kurulu kapsamından çıkarılarak Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesi,

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’na bağlı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden alınan ve önergeye ekli sunulan yazı ile haritada da görüleceği üzere ilgili parselin kısmen mezkur yerin kamu yararı amacıyla konut yapılmak suretiyle İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Kapsamı’ndan çıkarılması,

Konu parsellerin Güven Yapı LTD’ye askeri amaçlar kapsamında GKK personelinin (subay, ast subay, askeri memur ve işçiler) moral motivasyonunu artırmak ve aidiyet duygusun yükseltmek maksadı ile toplu konut ve tesislerin inşasını gerçekleştirebilmesi amacıyla kiralanabilmesi için Taşınmaz Hazine Malları Kiralama ve Değerlendirme Yasası kapsamına alınması,

Bahse konu kiralamanın uzun vadeli olarak 49 yıllığına kiralama yapabilmesi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin yetkili kılınması’

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Saner açıkladı: Güven Yapı’ya arazi kiralama kararı iptal