Girne’de yangın: Apartmanın elektrik sayaçları küle döndü

Girne’de, bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın sonucu elektrik sayaçları bir dolap ve otopark zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, dün saat 15.45 sıralarında, Girne’deki Ayanlar Apartmanı’nda meydana geldi.

Yangının, elektrik tesisatlarının aşırı yüklenilmesi sonucu çıkmış olabileceğinden şüphelenen polis, yangın sonucu; 15 adet elektrik sayacı, 1 adet üç fazlı sayaç, 1 adet set kesici, 3 adet yükleyici, 1 adet alüminyum dolabın tamamen yandığını; apartmanın kapalı otoparkının ise yangın sonucu oluşan isten zarar gördüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.