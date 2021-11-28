Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor

Villaggio Templos Restoran tarafından organize edilen Girne’nin en özel ve en güzel XMas Pazarı ve Çocuk Partisi 4 Aralık Cumartesi günü saat 12-18 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Xmas ve yeni yıl öncesi 50’ye yakın üreticinin yer alacağı XMas Pazarı’nda ziyaretçiler, uygun fiyatlara, tasarım ürünler, hediyelikler bulabilecek, kurulacak olan yiyecek içecek stantlarından keyifli atıştırmalıklar alabilecek.

Xmas Pazarı’nda ayrıca çocuklar için de aktiviteler yer alacak. Balon şovların ve sürpriz maskotların ziyaretlerinin gerçekleşeceği etkinlikte çocuklar kendi ürettikleri müzik aletleri ile de mini bir müzik gösterisi yapacak.

Girne Zeytinlik’te yer alan Villaggio Templos Restoran geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizdeki pandemi koşullarını dikkate alarak etkinliği çim bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirecek.